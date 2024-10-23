Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 25vom 23.10.2024
Folge 25: Schnäppchenjäger

44 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Ein schlangenlinienfahrendes Auto wird gestoppt. Der Alkoholtest schlägt bei beiden Insassen an. Doch das ist nicht alles! - Eine Frau findet den Hausmeister niedergeschlagen in ihrer Wohnung vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin! - Ein 12-Jähriger wirft mit Böllern nach einem Mann, der hinterrücks eine Frau überfällt. Mit einem erbeuteten Haustürschlüssel flüchtet er. - Eine sexy gekleidete Frau stürzt vom Balkon. Handelt es sich um einen Unfall oder hat jemand nachgeholfen?

SAT.1
