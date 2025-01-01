Auf Streife
Folge 27: Rums
44 Min.Ab 12
Eine Rentnerin wird auf dem Weg zum Arzt angegriffen und stürzt. Handelt es sich um ein Raubdelikt? - Nach einer WG-Party folgt der Schreck: Jemand hat alle Elektrogeräte gestohlen und das ganze Treppenhaus verunstaltet! - Da ein Wagen die Straße blockiert, schlägt ein 45-Jähriger prompt die Scheibe ein! - Eine 17-Jährige geht auf die Sportlehrerin los, weil sie diese als Diebin ihres Handys vermutet. Als der Hausmeister helfen will, steht plötzlich ein anderer Verdacht im Raum.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1