Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Willst du...?

SAT.1Staffel 9Folge 32
Willst du...?

Willst du...?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 32: Willst du...?

45 Min.Ab 12

An einer Straßensperre ereignet sich ein Unfall! Als die Beamten sie näher betrachten, erkennen sie, dass es sich um einen ungewöhnlichen Heiratsantrag handelt. - Nach einem Tennismatch wird eine Spielerin verletzt in der Umkleide gefunden! War es die ehrgeizige Rivalin? - Ein Angstpatient wird verdächtigt, seiner Zahnärztin aufgelauert und niedergeschlagen zu haben. - Eine Studentin wird gezielt mit einer Paintball-Gun von ihrem Segway geschossen. Wer hat es auf sie abgesehen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen