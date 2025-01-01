Auf Streife
Folge 35: Peterle
44 Min.Ab 12
Eine Katze wurde auf offener Straße überfahren. Sofort fällt der Verdacht auf den katzenhassenden Nachbarn. Eine Taxifahrerin greift ein, als ein Mann während der Fahrt eine offensichtlich Betrunkene begrabscht. Daraufhin rastet er aus ... Eine Haushaltsgeräte-Verkaufsparty droht zu eskalieren, die Gäste sind außer Rand und Band ... Ein Mann kann es nicht glauben: Seine Ex-Frau enthält der gemeinsamen Tochter absichtlich seine Geschenke vor.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1