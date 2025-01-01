Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wir brauchen Bass

SAT.1Staffel 9Folge 41
Wir brauchen Bass

Wir brauchen BassJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 41: Wir brauchen Bass

45 Min.Ab 12

Als ein Mann in das alte Auto der Freundin steigt, wird er brutal herausgezerrt. Daraufhin schnappt sich der Täter den Wagen! - Bei einem Waldausflug der Kindergartengruppe verschwindet ein Fünfähriger. Als er aufgefunden wird, hat er eine blutige Bisswunde im Gesicht! - Eine Wirtin verzeichnet stetig ein Minus in ihrer Kasse. Angeblich sind die Spielautomaten der Grund für den Ruin! - Am See wird eine Frau von einem Fremden belästigt und geschlagen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen