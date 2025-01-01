Auf Streife
Folge 52: Der Hartgeld Hinterhalt
44 Min.Ab 12
Ein Antiquitätenhändler findet eine verletzte Kundin, der man ihre wertvollen Münzen gestohlen hat. - In Begleitung zweier Beamten kehrt eine Frau zurück in ihre Wohnung, wo sie auf ihren gewalttätigen Ehemann trifft. - Ein junger Mann wird nach einer Veranstaltung völlig weggetreten vorgefunden. Seine Freundin ist verschwunden. - In einem verunfallten Wagen finden die Beamten Blutspuren und rätselhafte Fellreste. Keine Spur vom Fahrer?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1