Auf Streife
Folge 53: Banane
Folge vom 04.11.2024
Heiße Spur: Bei der Ermittlung einer vermeintlichen Entführung liefert eine Kondompackung den entscheidenden Hinweis. - Einer Frau wird ihre neu gekaufte Uhr geklaut. Die Ermittlungen führen zurück zum Verkäufer. - Ein junger Mann wird zum Opfer einer gesuchten Verbrecherbande und liegt zusammengeschlagen vor seiner verwüsteten Wohnung. - Ein Junge will aus dem Fenster klettern, nachdem er in seinem Zimmer eingesperrt wurde. Von seiner Babysitterin fehlt jede Spur.
