SAT.1Staffel 9Folge 54
Folge 54: Babyparty Hard

44 Min.Ab 12

Babyparty außer Kontrolle. Ein Stripper wird belästigt, in der alkoholfreien Bowle ist Absinth - und wo ist eigentlich die Schwangere? - Ein falscher Polizist zieht Autofahrer aus dem Verkehr und fordert von ihnen horrende Summen für Delikte, die nicht begangen wurden. - Ein Mann beschuldigt einen Psychotherapeuten, eine Frau begrabscht zu haben und übt Selbstjustiz. - Unter Androhung von Gewalt: Ein elfjähriger Junge stiehlt Schnaps und Zigaretten.

SAT.1
