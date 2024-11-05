Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schock fürs Leben

SAT.1Staffel 9Folge 59vom 05.11.2024
Schock fürs Leben

Auf Streife

Folge 59: Schock fürs Leben

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Eine Ladenbesitzerin wird von ihrer Angestellten ausgeraubt und bedroht. Die Beamten machen eine erschreckende Entdeckung. - Schwere Anschuldigungen: Die neue Frau des Vaters wird beschuldigt, seinem 13-jährigen Sohn Alkohol angeboten und ihn eingesperrt zu haben. - Einer Frau werden mehrere Kisten mit Sexspielzeug und teuren Dessous entwendet, ganz zur Freude einer Obdachlosen. - Verzweiflungstat: Die Einbruchsspuren in der Wohnung einer älteren Dame machen die Beamten stutzig.

