Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Noch ein Kuss, dann ist Schluss

SAT.1Staffel 9Folge 62vom 08.11.2024
Noch ein Kuss, dann ist Schluss

Noch ein Kuss, dann ist SchlussJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 62: Noch ein Kuss, dann ist Schluss

44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Ein lesbisches Pärchen wird des Ladendiebstahls beschuldigt, doch die gegebenen Umstände erwecken einen anderen Verdacht. - Eklat auf dem Reiterhof: Ein wildgewordenes Pferd demoliert das Auto des Verpächters. - Heiße Eifersucht: Ein Saunagast wird überwältigt und in eine zu heiß eingestellte Sauna gesperrt. - Eine Frau randaliert vor der Wohnung ihres angeblich untreuen Mannes. Drinnen befindet sich jedoch keine Geliebte, sondern eine Gruppe Teenager.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen