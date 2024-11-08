Noch ein Kuss, dann ist SchlussJetzt kostenlos streamen
Folge 62: Noch ein Kuss, dann ist Schluss
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Ein lesbisches Pärchen wird des Ladendiebstahls beschuldigt, doch die gegebenen Umstände erwecken einen anderen Verdacht. - Eklat auf dem Reiterhof: Ein wildgewordenes Pferd demoliert das Auto des Verpächters. - Heiße Eifersucht: Ein Saunagast wird überwältigt und in eine zu heiß eingestellte Sauna gesperrt. - Eine Frau randaliert vor der Wohnung ihres angeblich untreuen Mannes. Drinnen befindet sich jedoch keine Geliebte, sondern eine Gruppe Teenager.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1