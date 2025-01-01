Auf Streife
Folge 67: Tanga Boy
44 Min.Ab 12
Ein Mann kauft gebrauchte Höschen im Internet und stattet der vermeintlichen Verkäuferin einen Besuch ab. - Fragwürdiger Überfall im Antikladen: Wie konnte der Täter so zielgerichtet vorgehen? - Eine Frau vermisst ihre Freundin, als diese nicht von ihrem Abitur-Nachtreffen zurückgekehrt ist. Blutspuren an ihrer Tasche erwecken einen schlimmen Verdacht. - Dumm gelaufen: Ein im Scherz vorgetäuschter Raub an einem Rollstuhlfahrer wird bitterer Ernst.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1