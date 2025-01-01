Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Tanga Boy

SAT.1Staffel 9Folge 67
Tanga Boy

Auf Streife

Folge 67: Tanga Boy

44 Min.Ab 12

Ein Mann kauft gebrauchte Höschen im Internet und stattet der vermeintlichen Verkäuferin einen Besuch ab. - Fragwürdiger Überfall im Antikladen: Wie konnte der Täter so zielgerichtet vorgehen? - Eine Frau vermisst ihre Freundin, als diese nicht von ihrem Abitur-Nachtreffen zurückgekehrt ist. Blutspuren an ihrer Tasche erwecken einen schlimmen Verdacht. - Dumm gelaufen: Ein im Scherz vorgetäuschter Raub an einem Rollstuhlfahrer wird bitterer Ernst.

