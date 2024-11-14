Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 69vom 14.11.2024
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Nach einem Blind-Date wird eine Frau im Wald angeschossen. Es gilt höchste Alarmbereitschaft als plötzlich ein zweiter Schuss ertönt! - Nachdem ein Ladenbesitzer von zwei maskierten Männern überfallen wurde, kreidet er seine Ex-Freundin als Drahtzieherin an. - Eine Frau wird im Badezimmer eingesperrt, während die Wohnung leergeräumt wird. - Gleich zwei Rentner werden auf offener Straße überfallen. Die Beamten ermitteln!

