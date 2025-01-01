Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 75
Folge 75: Dämona Lisa

44 Min.Ab 12

Ein trockener Alkoholiker hat sich nach einem Brunch nicht mehr unter Kontrolle. Alles spricht dafür, dass er vorsätzlich abgefüllt wurde! Ein vermeintlich gehackter Computer und Stalking-Hinweise in der Wohnung versetzen eine junge Frau in Angst und Schrecken! Vor einem Hof kommt es zu einem Auffahrunfall: Eine Frau ist während der Fahrt mit Tomaten beworfen worden! Aufgebrachte Schreie im Mehrfamilienhaus: Ein mutmaßlicher Einbrecher versucht in eine Wohnung einzudringen.

