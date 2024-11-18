Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Knast oder Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 78vom 18.11.2024
Knast oder Liebe

Auf Streife

Folge 78: Knast oder Liebe

44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Fieser Fluchtversuch: Als die Beamten in der Nähe einer Justizvollzugsanstalt auf eine Autopanne aufmerksam werden, wird schnell klar, dass etwas nicht stimmt! - Ein junger Mann stürzt aus dem Fenster und beschuldigt die Mutter seines Freundes, ihn geschubst zu haben! - Entlarvt: Eine Bauzeichnerin wird beschuldigt, ihre Chefin bestohlen zu haben. Dann platzt die Bombe! - Ein Hausmeister bekommt unter einem Balkon eine Ladung Urin ab. Die Beamten stellen den mutmaßlichen Täter!

