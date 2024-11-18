Auf Streife
Folge 78: Knast oder Liebe
44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Fieser Fluchtversuch: Als die Beamten in der Nähe einer Justizvollzugsanstalt auf eine Autopanne aufmerksam werden, wird schnell klar, dass etwas nicht stimmt! - Ein junger Mann stürzt aus dem Fenster und beschuldigt die Mutter seines Freundes, ihn geschubst zu haben! - Entlarvt: Eine Bauzeichnerin wird beschuldigt, ihre Chefin bestohlen zu haben. Dann platzt die Bombe! - Ein Hausmeister bekommt unter einem Balkon eine Ladung Urin ab. Die Beamten stellen den mutmaßlichen Täter!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1