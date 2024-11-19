Auf Streife
Folge 79: Schlaf gut
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Kuriose Masche: Ein mutmaßlicher Einbrecher gibt sich als Schlafwandler aus. - Vermeintliche Geliebte: Eine Ehefrau vermutet, dass ihr Mann sie mit einer Jüngeren betrügt und flippt völlig aus! - Nach dem Einbruch in die versiegelte Wohnung des verstorbenen Großvaters, wird der Enkel verdächtigt. Wollte er wirklich nur ein Andenken an seinen Opa? - Spektakuläre Protestaktion gegen Fleischkonsum: Demonstranten blockieren das erst vor Kurzem eröffnete Steak-Restaurant!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1