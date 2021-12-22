Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 81vom 22.12.2021
44 Min.Folge vom 22.12.2021Ab 12

Attacke auf einen Rollstuhlfahrer: Wer hat es auf den Berufsschullehrer abgesehen? - Der Bewegungssensor einer Überwachungskamera sendet ein Warnsignal auf das Smartphone des Hausbesitzers. Die Beamten sind alarmiert! - Chaos in der Dorfkneipe: Eine Schlägerei zwischen Männern endet in einer Axt-Jagd! - Ein Mann beobachtet von seinem Wagen aus einen anderen Mann mit Kind. Was will der Stalker von dem Kind?!

SAT.1
