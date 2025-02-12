Vom Regen in die TraufeJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Vom Regen in die Traufe
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Ein vielversprechender Fund könnte die Poseidon Crew reich machen, doch ein plötzlicher Sturm mit heftigem Regen behindert die weiteren Grabungsarbeiten. Unterdessen versuchen Jacqui und Andrew ihr Glück im Durikai State Forest, eine der besten Adressen in Queensland, um auf Gold zu stoßen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.