Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Ein unverhoffter, heißer Tipp
45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Rob und Turbo haben sich ein Trockengebläse für Gold ausgeliehen und stellen vier Tage vor Rückgabe fest, dass er noch nicht gebührend zum Einsatz kam. Schaffen sie es mit Roys Hilfe doch noch, ihr Ziel erreichen? Unterdessen arbeitet Marcus ohne seinen Partner Linden, der seine Familie in Sidney besucht. Er möchte so viel Gold wie möglich sammeln, bevor die Konkurrenz die Region aufsucht.
