Mister Fragile ist zurückJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 2: Mister Fragile ist zurück
45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Das Team Poseidon bringt die millionenschwere Goldwaschanlage in Gang, um die mittelmäßige Saison in eine erfolgreiche zu verwandeln. Die Dust Devils haben während ihres bislang größten Projekts Probleme mit einem ihrer Geräte, doch aufgrund ihres entlegenen Standorts ist keine Hilfe in Sicht.
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.