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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Das Glück des Tüchtigen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 05.02.2025
Das Glück des Tüchtigen

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 3: Das Glück des Tüchtigen

45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Die Stimmung bei den Goldsuchern ist angespannt: Team Poseidon muss einige Niederlagen in Kauf nehmen, und Team Ferals wird von vielversprechendem Boden verjagt. Sie erfahren, dass andere Goldsucher dort nun fette Beute machen.

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