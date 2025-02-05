Das Glück des TüchtigenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Das Glück des Tüchtigen
45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Die Stimmung bei den Goldsuchern ist angespannt: Team Poseidon muss einige Niederlagen in Kauf nehmen, und Team Ferals wird von vielversprechendem Boden verjagt. Sie erfahren, dass andere Goldsucher dort nun fette Beute machen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.