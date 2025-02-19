Chicken Nuggets und Gold-EierJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 11: Chicken Nuggets und Gold-Eier
45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Shane und Russell stecken in einem wahr gewordenen Albtraum: Heftige Regenfälle drohen, den Damm brechen zu lassen und ihre Ausbeute verliert sich im Schlamm. Auch bei den Ferals läuft es eher bescheiden - Robs geliebte Hunde werden krank, und es fehlt an Treibstoff für die neu erworbene Maschine.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.