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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Chicken Nuggets und Gold-Eier

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 11vom 19.02.2025
Chicken Nuggets und Gold-Eier

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 11: Chicken Nuggets und Gold-Eier

45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Shane und Russell stecken in einem wahr gewordenen Albtraum: Heftige Regenfälle drohen, den Damm brechen zu lassen und ihre Ausbeute verliert sich im Schlamm. Auch bei den Ferals läuft es eher bescheiden - Robs geliebte Hunde werden krank, und es fehlt an Treibstoff für die neu erworbene Maschine.

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