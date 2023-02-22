Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Jede Unze zählt
45 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12
Andrew glaubt, dass in der historischen Mountain-Maid-Goldmine noch Gold zu holen sei. Bei näherer Untersuchung der Stätte wird er jedoch eines Besseren belehrt. Eine niederschmetternde Entdeckung bringt die Saison der Poseidon Crew in Gefahr.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.