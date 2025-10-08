Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 15vom 08.10.2025
45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Die Zeit ist knapp für Russell und Shane. Während Russell ein neues Trockengebläse sucht, legt Shane die Arbeit nieder und streikt. Ein Geologe und regionaler Experte überbringt den Goldtimers die freudige Nachricht, dass der Boden viel mehr Gold hergibt, als bisher angenommen.

