Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 20vom 15.10.2025
Folge 20: Die Suche nach dem Monster-Nugget

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Für Russel geht es in dieser Saison um alles. Erreichen er und Shane ihr Saisonziel nicht, bedeutet es das Aus für ihre Karriere als Goldsucher. Die Arbeit der Poseidon Crew ist hingegen von Erfolg gekrönt - so sehr, dass das Saisonziel um 100 Unzen erhöht wird. Wer findet das Riesennugget, das dafür benötigt wird?

