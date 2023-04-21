Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Dunkler Mond
22 Min.Ab 6
Mag Mel und Razenoid erschaffen einen schwarzen Mond und verbannen die Menschen in eine dunkle Gegendimension. Dann schicken sie Titanen in die größten Städte, um diese zu zerstören und die Erde zu vernichten. Können die Freunde sie aufhalten?
Weitere Folgen in Staffel 14
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008