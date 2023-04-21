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Bakugan Battle Brawlers

Dunkler Mond

FilmRiseStaffel 14Folge 1
Dunkler Mond

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 1: Dunkler Mond

22 Min.Ab 6

Mag Mel und Razenoid erschaffen einen schwarzen Mond und verbannen die Menschen in eine dunkle Gegendimension. Dann schicken sie Titanen in die größten Städte, um diese zu zerstören und die Erde zu vernichten. Können die Freunde sie aufhalten?

Weitere Folgen in Staffel 14

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