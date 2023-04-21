Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Die Verbündeten Feinde
22 Min.Ab 6
Julie und ein Kameramann kommen für ein Interview in das Hauptquartier. Sie stellt Dan, Marucho und Shun Fragen über Wiseman. Mira erklärt ihnen, dass sie die Kampfanzüge fertiggestellt hat, fällt aber plötzlich in Ohnmacht.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008