Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Die Verbündeten Feinde

FilmRiseStaffel 14Folge 8
Die Verbündeten Feinde

Die Verbündeten FeindeJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Die Verbündeten Feinde

22 Min.Ab 6

Julie und ein Kameramann kommen für ein Interview in das Hauptquartier. Sie stellt Dan, Marucho und Shun Fragen über Wiseman. Mira erklärt ihnen, dass sie die Kampfanzüge fertiggestellt hat, fällt aber plötzlich in Ohnmacht.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen