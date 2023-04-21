Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Wiseman Cometh

FilmRiseStaffel 14Folge 4
Wiseman Cometh

Wiseman ComethJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Wiseman Cometh

22 Min.Ab 6

Nach dem Kampf zwischen den Brawler und den Mechtogan suchen die Brawler nach Gunz. Sie treffen auf Reptak, der ebenfalls nach Gunz sucht. Reptak erzählt den Brawlern seine Geschichte, aber ihre Bakugan glauben ihm nicht.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen