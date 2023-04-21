Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Wiseman Cometh
22 Min.Ab 6
Nach dem Kampf zwischen den Brawler und den Mechtogan suchen die Brawler nach Gunz. Sie treffen auf Reptak, der ebenfalls nach Gunz sucht. Reptak erzählt den Brawlern seine Geschichte, aber ihre Bakugan glauben ihm nicht.
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008