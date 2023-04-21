Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Kombination Unmöglich
22 Min.Ab 6
Nachdem Shun seine Geschichte über den Kampf mit Wiseman erzählt hat, setzen die anderen Bakugan Radizen unter Druck. Dieser ist verärgert, weil er keine Kombination wie die anderen haben kann, bis er von Roxtor angesprochen wird.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008