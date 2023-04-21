Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Der verschwenderische Bakugan
22 Min.Ab 6
Nachdem Shun und Jaakor zusammen trainiert haben, erscheinen Orbeum und Skytruss und bitten Jaakor, mit ihnen nach New Vestroia zu gehen, um die Bakugan zu beschützen. Jaakor und Shun entschließen sich daraufhin, getrennter Wege zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008