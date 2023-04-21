Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 14Folge 6
22 Min.Ab 6

Nachdem Shun und Jaakor zusammen trainiert haben, erscheinen Orbeum und Skytruss und bitten Jaakor, mit ihnen nach New Vestroia zu gehen, um die Bakugan zu beschützen. Jaakor und Shun entschließen sich daraufhin, getrennter Wege zu gehen.

FilmRise
