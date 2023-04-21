Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Mysteriöse Bindung
22 Min.Ab 6
Die Spieler wenden sich an Reptak, um sich Dan und Drago im Kampf gegen Wiseman und den Mechtogan anzuschließen. Sie bieten im Austausch dafür an, Reptak bei der Suche nach Gunz zu helfen. Drago und Reptak können sogar fusionieren.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008