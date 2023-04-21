Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Kampf um das Bakugan-Land
22 Min.Ab 6
Dan, Runo und Julie beschließen, ins Bakugan-Land zu gehen, einen Vergnügungspark, den die Bakugan den Menschen als Dank dafür gewidmet haben, dass sie auf der Erde leben dürfen. Dann taucht Wiseman auf und droht, alles zu ruinieren.
Genre:Kinder, Abenteuer, Action, Science Fiction, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008