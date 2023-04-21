Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Böse Ankunft

FilmRiseStaffel 14Folge 3
Böse Ankunft

Bakugan Battle Brawlers

Folge 3: Böse Ankunft

22 Min.Ab 6

Vier feindlich gesinnte Mechtogan tauchen plötzlich unter der Leitung von Coredegon auf und wollen die Bakugan ausschalten. Zuvor ist es den Schicksalsspielern gelungen, Mag Mel zu besiegen. Die Spieler stürzen sich in den neuen Kampf.

