FilmRiseStaffel 8Folge 1
22 Min.Ab 6

Auf der Suche nach dem Bakugan-Vernichtungs-System werden die Brawler unerwartet getrennt und in Kämpfe gegen den Vexos verwickelt. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass die Vexos die Kämpfe zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren können.

FilmRise
