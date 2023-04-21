Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Hinterhalt
22 Min.Ab 6
Auf der Suche nach dem Bakugan-Vernichtungs-System werden die Brawler unerwartet getrennt und in Kämpfe gegen den Vexos verwickelt. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass die Vexos die Kämpfe zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren können.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008