Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Fusion Verwirrung
22 Min.Ab 6
Ein neues Mitglied kann Marucho nach einer Demonstration überzeugen, eine Kampfmaschine bei Drago auszurüsten. Im Bakugan-Interspace wollen sie dann Kampfdaten sammeln und veranstalten ein Duell. Keith bietet sich als Dragos Gegner an.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008