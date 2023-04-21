Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Fusion Verwirrung

FilmRiseStaffel 8Folge 6
Fusion Verwirrung

22 Min.Ab 6

Ein neues Mitglied kann Marucho nach einer Demonstration überzeugen, eine Kampfmaschine bei Drago auszurüsten. Im Bakugan-Interspace wollen sie dann Kampfdaten sammeln und veranstalten ein Duell. Keith bietet sich als Dragos Gegner an.

FilmRise
