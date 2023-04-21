Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Phantom Datenangriff

FilmRiseStaffel 8Folge 2
Phantom Datenangriff

Phantom DatenangriffJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 2: Phantom Datenangriff

22 Min.Ab 6

Das Bakugan Termination System wurde zerstört und die Spieler kehren zurück zur Erde. Dabei begegnet ihnen eine Gruppe seltsamer und unbekannter Bakugan, die einen Kampf wollen, jedoch keine Spieler besitzen, die sie steuern könnten.

