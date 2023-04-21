Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Phantom Datenangriff
22 Min.Ab 6
Das Bakugan Termination System wurde zerstört und die Spieler kehren zurück zur Erde. Dabei begegnet ihnen eine Gruppe seltsamer und unbekannter Bakugan, die einen Kampf wollen, jedoch keine Spieler besitzen, die sie steuern könnten.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008