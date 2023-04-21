Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Rache!

FilmRiseStaffel 8Folge 8
Rache!

Rache!Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Rache!

22 Min.Ab 6

Mylene wird losgeschickt, um die Kampfmaschinendaten und DNA der Schicksalsspieler zu beschaffen. Ohne diese kann der Professor Clay die Alternative nicht fertigstellen. Lyncs Gedanken begeben sich zu Alice, um eine Kopie des Schaltplans zu bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen