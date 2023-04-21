Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Exodus

FilmRiseStaffel 8Folge 4
Exodus

ExodusJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Exodus

22 Min.

Als das Bakugan-Vernichtungssystem zerstört wird, reisen die Spieler zurück auf die Erde. Im Bakugan-Interspace-System begegnet die Gruppe einer Reihe weiterer spielerloser Bakugan. Marucho erstellt daraufhin einen Klon von Baron.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen