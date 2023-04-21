Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 8Folge 13
Folge 13: Letzte Wut

22 Min.Ab 6

Im Kampf gegen Zenohelds Alternative zweifeln die Spieler an ihren Fähigkeiten und an einen Sieg. Keith und Mira sind plötzlich verschwunden und der Kampfeswille steigt beim Rest des Teams, sodass sie den Kampf im Inneren der Maschine weiterführen.

