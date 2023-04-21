Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Letzte Wut
22 Min.Ab 6
Im Kampf gegen Zenohelds Alternative zweifeln die Spieler an ihren Fähigkeiten und an einen Sieg. Keith und Mira sind plötzlich verschwunden und der Kampfeswille steigt beim Rest des Teams, sodass sie den Kampf im Inneren der Maschine weiterführen.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008