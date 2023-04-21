Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Alle für einen
22 Min.Ab 6
Alice und Dr. Michael schließen sich den Schicksalsspielern an, um den Mutterpalast zu erreichen. Sie denken, dass Keith dort gegen Zenohold antritt. Mithilfe von Hightech-Geräten können sie die Spur zu verfolgen. Keith und Gus kämpfen gegeneinander.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008