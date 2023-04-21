Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Alle für einen

22 Min.Ab 6

Alice und Dr. Michael schließen sich den Schicksalsspielern an, um den Mutterpalast zu erreichen. Sie denken, dass Keith dort gegen Zenohold antritt. Mithilfe von Hightech-Geräten können sie die Spur zu verfolgen. Keith und Gus kämpfen gegeneinander.

