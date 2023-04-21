Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Ultimative Waffe

FilmRiseStaffel 8Folge 11
Ultimative Waffe

Ultimative WaffeJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Ultimative Waffe

22 Min.Ab 6

Hydron entdeckt, dass ein Gefangener niemand anderes ist, als Gus Grav, der für tot gehalten wurde. Spectra und Helios schließen sich derweil den Schicksalsspielern an, um gleich am Folgetag den Palast von König Zenoheld zu attackieren.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen