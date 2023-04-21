Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Ultimative Waffe
22 Min.Ab 6
Hydron entdeckt, dass ein Gefangener niemand anderes ist, als Gus Grav, der für tot gehalten wurde. Spectra und Helios schließen sich derweil den Schicksalsspielern an, um gleich am Folgetag den Palast von König Zenoheld zu attackieren.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008