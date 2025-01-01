Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12
42 Min.Ab 12

In der Nähe des Strandes von Baywatch haben sich viele Obdachlose niedergelassen. Unter ihnen befindet sich der psychisch kranke Hector, der Gegenstände stiehlt, die anderen etwas bedeuten. Als Eddie seinen Turm aufschließt, wird er von Hector niedergestochen. Er hat in Eddies Turm übernachtet und ein Foto von Shaunie entwendet. Ebenfalls unter den Obdachlosen treibt sich Charlie herum, ein Mädchen, dessen Mutter irrtümlich ins Gefängnis gesperrt worden ist ...

SAT.1 GOLD
