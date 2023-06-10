Eddie unter Anklage (2)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Eddie unter Anklage (2)
42 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 6
Da gegen Eddie Anklage wegen Vergewaltigung erhoben wurde, ist Mitch gezwungen, ihn vom Dienst zu suspendieren, bis die Vorwürfe geklärt sind. Das verletzt Eddie so sehr, dass er für ein paar Tage niemanden sehen will. Inzwischen will der querschnittsgelähmte Turner seiner Ex-Freundin Megan mit akrobatischen Kunststücken seine Männlichkeit beweisen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited