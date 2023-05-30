Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Umweltsünder

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18vom 30.05.2023
Die Umweltsünder

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 18: Die Umweltsünder

42 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Während einer Fahrradtour fällt Hobies Freundin Brenda ins Wasser der Lagune von Venice - Hobie rettet sie, aber kurze Zeit später liegt er mit 40 Grad Fieber im Bett. Brenda wird mit den gleichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Umweltschützer Lane, der bei Mitch zu Besuch ist, diagnostiziert, dass Hobie und Brenda sich durch das Wasser der Lagune vergiftet haben. Er verdächtigt die Firma Transicon ...

