Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Die Umweltsünder
42 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Während einer Fahrradtour fällt Hobies Freundin Brenda ins Wasser der Lagune von Venice - Hobie rettet sie, aber kurze Zeit später liegt er mit 40 Grad Fieber im Bett. Brenda wird mit den gleichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Umweltschützer Lane, der bei Mitch zu Besuch ist, diagnostiziert, dass Hobie und Brenda sich durch das Wasser der Lagune vergiftet haben. Er verdächtigt die Firma Transicon ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited