Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Wellenangst

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 19.05.2023
Wellenangst

Folge 16: Wellenangst

42 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 6

Mitch rettet das gehörlose Mädchen Lili vor dem Ertrinken. Kaye meldet das Kind bei einer Gehörlosen-Schule an. Hobie wird von seinem Freund Clay aufgezogen, weil er sich nicht aufs Surfbrett traut. Als Clay sich selbst in die riesigen Wellen wagt, riskiert er sein Leben ...

