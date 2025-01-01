Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Gefangen in der Tiefe
42 Min.Ab 12
Auf einer Kanu-Tour trifft Mitch auf den jungen Cooper, dessen Vater 30 Meter unter Wasser von einem Schiffswrack eingeklemmt ist und nur noch wenige Minuten Atemluft zur Verfügung hat. Da die Rettungstaucher nicht mehr rechtzeitig eintreffen können, ist Mitch gezwungen, ohne Tauchgerät hinunterzugehen. Es gelingt ihm zwar, den Vater rechtzeitig zu befreien, doch gibt es anschließend für beide Probleme mit der Dekompression. Mitch befindet sich in Lebensgefahr ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited