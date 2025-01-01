Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Eddie unter Anklage (1)
41 Min.Ab 6
Teenager Caroline möchte Eddie verführen, damit sie von ihren Freundinnen akzeptiert wird - doch Eddie weist sie zurück. Um ihren Ruf zu rehabilitieren, fasst Caroline einen tückischen Plan, der Eddie in große Schwierigkeiten bringt. Eric Turner, der vor Jahren durch einen Unfall bei einer Rettungsaktion querschnittsgelähmt wurde, taucht wieder in Baywatch auf, weil ihm in der Nähe eine Stelle als Sportlehrer angeboten wird. Er trifft auf Megan, seine ehemalige Freundin ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited