SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 16.02.2024
43 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu". // Gefahr unter der Pier: Buzzy reist an, um die Vaterschaft seines Sohnes Kyle anzutreten. Eines Tages surft der Junge verbotenerweise unter einer abbruchreifen Pier und wird bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Als sein Leben am seidenen Faden hängt, wird Buzzy sich seiner Verantwortung bewusst.

