Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Ein unvergesslicher Sommer
42 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 6
Eddi glaubt nicht an die Vorhersage einer Wahrsagerin, dass er bald seine große Liebe treffen wird. Kurze Zeit später sieht er Lorna wieder, mit der er vor einigen Jahren einen romantischen Sommerabend verbracht hatte. Shauni sieht ihre Beziehung zu Eddi gefährdet und befragt erneut die Wahrsagerin, die ihr andeutet, dass Eddi in Gefahr ist. Auf Shaunis Bitten hin findet Garner heraus, dass Lorna seit jenem Sommer wegen Mordes an ihrem Geliebten Philipp gesucht wird ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
