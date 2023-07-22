Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 22.07.2023
Folge 12: Zwischen zwei Frauen

39 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6

Matt gerät in Bedrängnis, als er die hübsche Jessie wiedertrifft. Sie bittet ihn, so zu tun, als sei er mit ihr verlobt. Sie hat einen Grund für das Versteckspiel. Sie muss sich einen äußerst zudringlichen Regisseur vom Leib halten.

