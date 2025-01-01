Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Die Schuldfrage
41 Min.Ab 12
Mitch quält sich mit Selbstvorwürfen: Bei dem Versuch, zwei Jungen vor dem Ertrinken zu retten, konnte er einen der beiden nur noch bewusstlos an Land bringen. Das Leben des Jungen hängt an einem seidenen Faden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited